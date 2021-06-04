В Киеве на разбое взяли криминального авторитета, который "воскрес" вместе со своей ОПГ

После разбойного нападения в Оболонском районе Киева, которое произошло 2 июня, столичные правоохранители менее чем за сутки разыскали и задержали трех преступников. Как выяснил OBOZREVATEL, среди них оказался бывший правоохранитель, сотрудник уголовного розыска, и криминальный авторитет "Буба", чья банда много лет "кошмарила" всю Киевскую область. Причем ОПГ задерживали еще в мае прошлого года, однако суд отпустил главаря на свободу уже через три дня – после внесения залога почти в миллион гривен.

О вооруженном нападении на Оболони, а также о том, чем "прославилась" организованная преступная группировка, читайте в нашем материале.

Вооруженное нападение произошло на офис компании "Альянс Логистик", который находится в промзоне на ул. Куреневской. В 5:30 трое преступников в балаклавах при помощи лестницы проникли в помещение.

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В это время там находился один из сотрудников "Альянс Логистик", которому бандиты пригрозили короткоствольным оружием, а затем вытянули два сейфа с деньгами.

По официальной информации полиции, добычей стали 90 тысяч гривен. Неофициально OBOZREVATEL говорят, что сумма может быть намного больше, так как главный "фигурант" на "мелочевку" не ходил.

Менее чем через сутки столичные правоохранители разыскали и задержали трех преступников. Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, все они – жители Киевской области.

Одним из участников разбойного нападения на Оболони оказался, по информации источников OBOZREVATEL, 39-летний Виктор Пилипчук. Ранее он был оперуполномечнным группы уголовного розыска 1-го территориального отдела милиции Деснянского райуправления МВД.

В 2005 году его обвинили в совершении преступлений в составе организованной группы, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, вымогательстве и пытках, открыли уголовное дело. Пилипчука лишили специального звания капитан милиции, арестовали и поместили в СИЗО (Лукьяновка). Вместе с ним были задержаны еще шесть оперов Деснянского райуправления.

В итоге суд признал Пилипчука виновным, однако за решеткой бывший правоохранитель провел не положенные 4,5 лет, а шесть с половиной – вышел на свободу в 2012 году. Из-за этого бывший оперативник судился с киевским главком и Министерством внутренних дел, также он требовал отменить приказ о дисциплинарном взыскании, восстановить на работе и выплатить деньги за время вынужденного прогула.

Он хотел получить полмиллиона гривен, но суд постановил выплатить 372 тысячи. Чему сопротивлялись прокуратура Киева и казначейство. Пилипчук судился и с ними.

Суды продолжались вплоть до 2019 года.

Еще более интересным "фигурантом", задержанным после разбойного нападения на Оболони 2 июня, оказался, по данным OBOZREVATEL, трижды судимый Сергей Стягов "Буба".

Криминальный авторитет хорошо известен правоохранителям. Злые языки говорят, что он имеет непосредственное отношение к скандальной перестрелке в Броварах. Также его банда совершала разбойные нападения на территории Киевской области, во многих случаях сумма добычи за один налет составляла более миллиона гривен.

29 мая прошлого года пятеро участников ОПГ вместе с главарем "Бубой" были задержаны правоохранителями Киевской области. Банду подозревали минимум в 11 разбойных нападениях!

Полицейские рассказали, что преступники тщательно готовились к каждому нападению, просчитывали пути отхода, выбирали места, где нет камер видеонаблюдения. С помощью париков, накладных бород, масок меняли свою внешность, каждый раз использовали разный транспорт.

Нападали бандиты сначала на охранников, связывали их, угрожали оружием, после чего из сейфов похищали наличные (к слову, точно также они действовали и во время налета на предприятие на Оболони 2 июня).

В прошлом году в ходе проведенных 18 неотложных обысков по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли большое количество разного оружия, гранаты, глушители, рации, пластид, дымовые шашки, чтобы прикрывать пути отхода, парики, пластиковые стяжки, кастеты, ломы, мобильные телефоны, банковские карты, резиновые перчатки, лестницы, наркотические вещества и деньги.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбой) и 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Им грозило от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Невероятно, но факт: спустя три дня после задержания главарь банды "Буба" был отпущен из Киевского следственного изолятора №13 (Лукьяновка) после внесения залога в 945 тысяч гривен. К чему это привело – мы увидели.