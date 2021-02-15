В Киеве за неделю зафиксировали 896 ДТП

В Киеве с 8 по 14 февраля патрульная полиция зафиксировала 896 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, неделей ранее произошло 738 аварий.

Всего за прошлую неделю зафиксировано 20 ДТП с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 37), в результате которых травмы получили 20 человек (неделей ранее – 43), среди них – двое мотоциклистов.

Кроме того, в Киеве произошло 8 наездов на пешеходов, из них 3 – на пешеходных переходах. Один человек погиб (неделей ранее – также один летальный случай).

Согласно информации патрульной полиции на прошлой неделе в Киеве на водителей было составлено 178 административных протоколов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что украинский парламент находится в шаге от принятия законопроекта № 2695, который может спасти жизни наших граждан. Он ужесточает ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

А пока ежедневно в разных уголках страны происходит множество аварий по вине таких водителей. Причем их не останавливают даже ухудшившиеся погодные условия, когда нужно быть вдвойне внимательнее за рулем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 15 февраля самосвал зацепил прицепом путепровод.