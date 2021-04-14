В Киеве на Подоле прямо на дороге ограбили автомобиль

В Подольском районе Киева в среду, 14 апреля, на улице Глыбочицкой преступники порезали колеса в атомобиле, разбили стекло и забрали сумку с деньгами.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сколько было украдено, пока не установлено. Ведутся поиски грабителей", – отметили правоохранители.

Отметим, 19 февраля не повезло водителю-иностранцу службы такси Bolt. Парень получил заказ и забрал клиента с автозаправочной станции на Броварском проспекте в Киеве.

Когда такси приехало на улицу Электриков (Рыбальский остров), то пассажир вместо того, чтобы расплатиться, приставил нож к горлу 25-летнего водителя и потребовал отдать все деньги.

В итоге грабитель забрал 1300 гривен и 600 долларов и скрылся. Водитель некоторое время пребывал в шоковом состоянии, а затем позвонил в полицию. Преступника, 26-летнего жителя Киевской области, задержали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Катюжанка Киевской области 14 апреля неизвестные взорвали банкомат, расположенный возле магазина, и похитили более 100 тыс. грн.