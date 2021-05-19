В Киеве на переходе машина сбила женщину с 8-летней внучкой. Видео

В Днепровском районе Киева 18 мая легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку. Девочку с травмами госпитализировали.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, авария произошла на проспекте Павла Тычины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Предварительно, водитель легковушки не заметил пенсионерку и ребенка. После удара бампером обе упали. Девочку госпитализировали в больницу. Детали и обстоятельства ДТП установит полиция", – рассказал наш собеседник.

Напомним, в Киеве 29 апреля легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике. В Голосеевском районе на улице Заболотного случилась авария с участием легковушки и элитного внедорожника.

В ночь с 10 на 11 мая на столичном мосту Патона в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Nissan перевернулся на крышу. В Киеве 12 мая на пересечении улицы Семьи Сосниных и проспекта Любомира Гузара перевернулась бетономешалка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева в ночь с 18 на 19 мая столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Hyndai. В результате аварии погиб пилот двухколесного транспорта.