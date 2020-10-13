В центре Киева силовики со стрельбой задержали грабителей. Фото и видео спецоперации

Дарья Дурова Криминал 19:33, 13.10.2020 Обновлено: 21:48, 13.10.2020

Вечером 13 октября в центре Киева – на Крещатике – при участии спецподразделения Нацполиции КОРД прошла спецоперация по задержанию подозреваемых в грабежах.

Информацию подтвердила пресс-служба столичной полиции. На сайте правоохранителей сообщается, что злоумышленники подыскивали жертв возле обменников. После валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги (чтобы посмотреть видео задержания, доскролльте страницу до конца).

В Киеве прошло громкое задержание.
Telegram / Политика Страны
Задержанные, предварительно, – граждане Грузии.
Telegram / Политика Страны

"Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие", – сказано в сообщении. Вследствие выстрелов никто не пострадал.

КОРД в центре Киева.
Киев Оперативный

Как сообщила в Telegram "Политика Страны", сотрудники правоохранительных органов на микроавтобусе врезались в автомобиль подозреваемых. Были задержаны двое мужчин.

PavlovskyNews в Telegram писал, что движение в центре столицы временно перекрыли полиция и люди в военной форме и в балаклавах.

Силовики перекрыли движение.
Telegram / PavlovskyNews
Правоохранители стреляли по колесам нарушителей.
Telegram / PavlovskyNews

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко рассказал, что силовики стреляли по колесам автомобиля.

По словам Шевченко, задержаны двое граждан другого государства, которые сейчас пребывают под мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей, за ряд грабежей. Уже в статусе подозреваемых они продолжили грабить.

Задержанные в день спецоперации украли сумку с деньгами.
kyiv.npu.gov.ua
У авто разбито заднее стекло.
kyiv.npu.gov.ua

Подозреваемыми оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они 13 октября на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами.

Задержание в Киеве
Telegram / Департамент уголовного розыска
Копы провели операцию на Крещатике
Telegram / Департамент уголовного розыска

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook поблагодарил копов за опасную работу и назвал их молодцами.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Как писал OBOZREVATEL, в Васильковском районе Киевской области в ночь на 13 октября внедорожник Mazda СХ5 врезался в машину патрульной полиции, которая приехала на оформление смертельной аварии.

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Кияни Криминал

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