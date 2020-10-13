В центре Киева силовики со стрельбой задержали грабителей. Фото и видео спецоперации
13 октября задержанные украли сумку с деньгами
Их подозревают и в других грабежах
Ранее они были судимы за имущественные преступления
Вечером 13 октября в центре Киева – на Крещатике – при участии спецподразделения Нацполиции КОРД прошла спецоперация по задержанию подозреваемых в грабежах.
Информацию подтвердила пресс-служба столичной полиции. На сайте правоохранителей сообщается, что злоумышленники подыскивали жертв возле обменников. После валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги (чтобы посмотреть видео задержания, доскролльте страницу до конца).
"Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие", – сказано в сообщении. Вследствие выстрелов никто не пострадал.
Как сообщила в Telegram "Политика Страны", сотрудники правоохранительных органов на микроавтобусе врезались в автомобиль подозреваемых. Были задержаны двое мужчин.
PavlovskyNews в Telegram писал, что движение в центре столицы временно перекрыли полиция и люди в военной форме и в балаклавах.
Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко рассказал, что силовики стреляли по колесам автомобиля.
По словам Шевченко, задержаны двое граждан другого государства, которые сейчас пребывают под мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей, за ряд грабежей. Уже в статусе подозреваемых они продолжили грабить.
Подозреваемыми оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они 13 октября на улице Леси Украинский отобрали сумку с деньгами.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.
Как писал OBOZREVATEL, в Васильковском районе Киевской области в ночь на 13 октября внедорожник Mazda СХ5 врезался в машину патрульной полиции, которая приехала на оформление смертельной аварии.