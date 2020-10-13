В центре Киева силовики со стрельбой задержали грабителей. Фото и видео спецоперации

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
3,7 т.

  • 13 октября задержанные украли сумку с деньгами

  • Их подозревают и в других грабежах

  • Ранее они были судимы за имущественные преступления

Спецоперация в Киеве

Вечером 13 октября в центре Киева – на Крещатике – при участии спецподразделения Нацполиции КОРД прошла спецоперация по задержанию подозреваемых в грабежах.

Информацию подтвердила пресс-служба столичной полиции. На сайте правоохранителей сообщается, что злоумышленники подыскивали жертв возле обменников. После валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги (чтобы посмотреть видео задержания, доскролльте страницу до конца).

В Киеве прошло громкое задержание.
Задержанные, предварительно, – граждане Грузии.

"Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие", – сказано в сообщении. Вследствие выстрелов никто не пострадал.

КОРД в центре Киева.

Как сообщила в Telegram "Политика Страны", сотрудники правоохранительных органов на микроавтобусе врезались в автомобиль подозреваемых. Были задержаны двое мужчин.

PavlovskyNews в Telegram писал, что движение в центре столицы временно перекрыли полиция и люди в военной форме и в балаклавах.

Силовики перекрыли движение.
Правоохранители стреляли по колесам нарушителей.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко рассказал, что силовики стреляли по колесам автомобиля.

По словам Шевченко, задержаны двое граждан другого государства, которые сейчас пребывают под мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей, за ряд грабежей. Уже в статусе подозреваемых они продолжили грабить.

Задержанные в день спецоперации украли сумку с деньгами.
У авто разбито заднее стекло.

Подозреваемыми оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они 13 октября на улице Леси Украинский отобрали сумку с деньгами.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Как писал OBOZREVATEL, в Васильковском районе Киевской области в ночь на 13 октября внедорожник Mazda СХ5 врезался в машину патрульной полиции, которая приехала на оформление смертельной аварии.

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