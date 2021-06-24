В Киеве на Крещатике мужчина выпал из окна и погиб на месте

В Печерском районе Киева в четверг, 24 июня, в результате падения с высоты погиб мужчина. Инцидент произошел на улице Крещатик, 7/11.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, якобы, мужчина выпал из окна на 7 этаже (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"На вид погибшему около 25-30 лет. На место происшествия вызвали медиков и полицейских. Причины и обстоятельства смерти, было ли это убийство или несчастный случай, установят правоохранители", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL информацию о гибели мужчины подтвердили, отметив, что подробности происшествия пока неизвестны.

Отметим, в Подольском районе Киева во вторник, 22 июня, из окна квартиры на 20-м этаже выпала девушка. От полученных травм она погибла на месте.

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области 29 апреля нашли тело 17-летнего подростка, которого несколько дней разыскивали правоохранители. Предварительно – он покончил жизнь самоубийством. В Святошинском районе Киева 15 марта онкобольной мужчина упал с 10 этажа дома на улице Ирпенской, 63а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе Донецкой области полицейские спасли самоубийцу, который висел на бельевых веревках на балконе четвертого этажа. На помощь позвала его пожилая мать.