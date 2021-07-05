В Киеве на кладбище мужчину убили ритуальным крестом

В Дарницком районе Киева на Позняковском кладбище подростки нашли тело неизвестного мужчины. Он был убит при помощи надгробного креста с одной из могил.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, вечером 3 июля трое несовершеннолетних шли с Харьковского массива в сторону железнодорожного моста. Срезать путь решили через Позняковское кладбище.

Буквально сразу подростки обнаружили на земле убитого человека и вызвали полицию.

"На теле полуобнаженного мужчины были многочисленные колото-резаные ранения, но сильнее всего было травмирована голова. Похоже, что по ней нанесли сильный удар ритупальным крестом, который вырвали с могилы, расположенной в нескольких метрах от места преступления", – рассказал собеседник издания.

Орудия преступления – крест и лезвие ножа – полицейские нашли возле тела.

Мужчине на вид около 50-55 лет. По словам сотрудника кладбища, он жил на нем примерно последние два месяца.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. В случае поимки преступнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц в Киеве произошло более 70 разбойных нападений и грабежей, причем большинство пострадавших – мужчины. Грабители "охотятся" не только на улицах, но и присматривают жертв в ресторанах: одного иностранца даже вывезли в лес.