В Киеве на ходу загорелся грузовик с военными. Видео

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 19 февраля, около 9:20 прямо во время движения загорелся военный грузовик.

Как сообщает Киев оперативный, чрезвычайное происшествие произошло неподалеку от станции метрополитена "Берестейская" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Военнослужащие пытались собственными силами затушить возгорание в моторном отсеке автомобиля, пока к ним на помощь не пришел водитель Mercedes. Мужчина сразу предоставил свой огнетушитель.

Сообщается, что большинство других автолюбителей просто проехали мимо горящего грузовика.

Отметим, в Киеве постоянно фиксируют факты пожаров в автомобилях, а также их умышленные поджоги.

В частности, в Днепровском районе Киева 11 декабря возле многоэтажного дома, расположенного на улице Миропольская, 25, сгорел автомобиль Mazda CX-7. По информации источников OBOZREVATEL, машину подожгли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева в среду, 17 февраля, неизвестные подожгли автомобиль известного блогера Владислава Антонова.