В Киеве на горячем задержали грабителя-рецидивиста. Фото

В Святошинском районе Киева 29 марта правоохранители задержали мужчину, который на улице Депутатской забрал у женщины телефон и пытался убежать.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, ранее грабитель неоднократно имел проблемы с законом и только недавно вышел на свободу.

В пресс-службе патрульной полиции Киева отметили, что преступника задержали на улице Николая Краснова. У него изъяли технику женщины.

Отметим, в Киеве часто фиксируют случаи грабежей и ограблений. Так, 19 февраля не повезло водителю-иностранцу службы такси Bolt. Парень получил заказ и забрал клиента с автозаправочной станции на Броварском проспекте.

Когда такси приехало на улицу Электриков (Рыбальский остров), то пассажир вместо того, чтобы расплатиться, приставил нож к горлу 25-летнего водителя и потребовал отдать все деньги. Грабитель забрал 1300 гривен и 600 долларов и скрылся. Его задержали через 2 дня.

Еще быстрее правоохранители нашли грабителя, который в Голосеевском районе буквально "ворвался" в Toyota Land Cruiser и забрал из бардачка пять тысяч долларов. Сказать, что пострадавший иностранец (гражданин Китая) был шокирован – ничего не сказать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве по подозрению в причастности к похищению и убийству 37-летнего добровольца и активиста задержали трех человек.