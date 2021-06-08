В Киеве на Байковом кладбище вандалы разгромили памятник известному ученому-юристу

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Криминал
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В Киеве на Байковом кладбище вандалы разгромили памятник известному ученому-юристу

В Киеве на Байковом кладбище вандалы разбили старинный памятник на могиле выдающегося ученого и правоведа Александра Кистяковского. Акт надругательства произошел 7 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Там отметили, что правоохранители задержали двух злоумышленников "по горячим следам" (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Надгробный памятник акту андализму.

"7 июня 2021, на линию "102"поступила информация о том, что на территории Байкового кладбища неизвестные отломали латунный бюст с могилы украинского ученого-криминалиста, историка права и деятеля украинского национального возрождения А.Ф. Кистяковского и пытались его похитить", – рассказали в пресс-службе.

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Вандалы пытались вынести бюст ученого с кладбища.

Прибывшие на место вызова, "по горячим следам" задержали двух человек, причастных к совершению этого преступления. Бюст, который стал объектом преступных посягательств, изъяли.

Монументальный надгробие установлен еще в XIX веке.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения. Вандалам грозит до 7 лет лишения свободы.

Один из подозреваемых.
Злоумышленников задержали "по горячим следам".

Напомним, Александр Кистяковский (1833-1885) – профессор Императорского университета Святого Владимира, выдающийся ученый-криминалист, исследователь истории права, один из деятелей украинского национального возрождения.

Ученый исследовал Украинская обычное право, историю права и судоустройстве Гетманщины. Собрал и издал сборник законов "Права, по которым судится малороссийский народ".

Монументальный надгробный памятник с оградой установлен еще в конце XIX века.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве запущенном состоянии известный Байковый некрополь, где похоронены многие выдающиеся украинский. Почти все склепы разграблены, а отдельные надгробия забросанные мусором и разбиты.

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