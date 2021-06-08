В Киеве на Байковом кладбище вандалы разгромили памятник известному ученому-юристу

В Киеве на Байковом кладбище вандалы разбили старинный памятник на могиле выдающегося ученого и правоведа Александра Кистяковского. Акт надругательства произошел 7 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Там отметили, что правоохранители задержали двух злоумышленников "по горячим следам" (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"7 июня 2021, на линию "102"поступила информация о том, что на территории Байкового кладбища неизвестные отломали латунный бюст с могилы украинского ученого-криминалиста, историка права и деятеля украинского национального возрождения А.Ф. Кистяковского и пытались его похитить", – рассказали в пресс-службе.

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Прибывшие на место вызова, "по горячим следам" задержали двух человек, причастных к совершению этого преступления. Бюст, который стал объектом преступных посягательств, изъяли.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения. Вандалам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, Александр Кистяковский (1833-1885) – профессор Императорского университета Святого Владимира, выдающийся ученый-криминалист, исследователь истории права, один из деятелей украинского национального возрождения.

Ученый исследовал Украинская обычное право, историю права и судоустройстве Гетманщины. Собрал и издал сборник законов "Права, по которым судится малороссийский народ".

Монументальный надгробный памятник с оградой установлен еще в конце XIX века.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве запущенном состоянии известный Байковый некрополь, где похоронены многие выдающиеся украинский. Почти все склепы разграблены, а отдельные надгробия забросанные мусором и разбиты.