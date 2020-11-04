В Киеве на автостоянке нашли повешенным молодого мужчину

В Оболонском районе Киева вечером 3 ноября прохожие обнаружили мертвого человека.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло около 19:30 на автостоянке, расположенной вблизи Куреневского рынка на Петропавловской площади.

На шее мужчины была затянута веревка, прикрепленная к металлической конструкции контейнера. На вид человеку около 25-30 лет.

Было ли это самоубийство или убийство, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вооруженная женщина организовала групповой налет на квартиру матери и сама приняла в нем участие.