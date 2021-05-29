В Киеве мужчины подрались из-за собак: вмешались прохожие. Видео

В Киеве на территории ЖК "Комфорт Таун" произошла драка между двумя мужчинами из-за собак. Так, происшествие случилось прямо на проезжей части.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Кроме того, в драку вмешались прохожие, один из которых брызнул газовым баллончиком в лицо одному из мужчин.

В кадре видно, что сначала белая пушистая собака подбежала к другой, которая шла со своим хозяином. Мужчина начал отпихивать животное ногой, на что другой бурно отреагировал.

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Затем между киевлянами завязалась драка прямо на дороге, где ездили автомобили. Прохожие пытались остановить потасовку, один из них даже достал газовый баллончик и распылил его в сторону одного из мужчин.

В результате киевлян удалось утихомирить, и они разошлись в разные стороны.

Напомним, ранее в Виннице таксиста обвинили в избиении супружеской пары, которая забыла указать, что в поездке с ними будет двухмесячный щенок-такса. Конфликт произошел ночью, когда супруги возвращались из гостей. Вместо того, чтобы отказаться от поездки, водитель такси вызвал своих товарищей на разборки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области конфликт между тремя несовершеннолетними девочками закончился дракой. Детали происшествия устанавливают правоохранители.