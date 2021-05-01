В Киеве мужчину заподозрили в изнасиловании 15-летней дочери коллеги

Ночью 1 мая в Киеве мужчина якобы изнасиловал 15-летнюю девушку. Несовершеннолетняя оказалась дочерью его коллеги и подруги.

Инцидент произошел в Дарницком районе по адресу Григоренко,11-а. Об этом информирует Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что к правоохранителям сообщение о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней поступило примерно в 04:00 субботы.

По предварительной информации, в 02:00 мать отпустила дочь пойти позвонить своей подруге и "перекурить" на общем коридоре многоэтажки.

"Где а делась, ее не волновало даже через полтора часа, пока не разбудила полиция. По словам девушки, это сделал коллега и друг матери (кстати, он был гостях с 18:00 до 02:00), – говорится в сообщении.

На месте работали следователи, девушку забрали в больницу.

Отметим: на Киевщине 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку. Преступление произошло в селе Гоголев Броварского района. Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ограблении и изнасиловании 19-летней девушки.