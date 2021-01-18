В Киеве мужчина избил и выбросил на мороз щенка. Видео +21

В Шевченковском районе Киева 17 декабря в подъезде жилого дома на улице Бульварно-Кудрявцева мужчина жестоко избил щенка.

На видео, размещенном в сети и телеграм-каналах, видно, что злоумышленник ногами бьет собаку ногами (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. Видео +21).

После совершенного насилия над щенком, мужчина выгнал его на улицу.

Сообщается, что личность киевлянина, который причастен к издевательству над животным, якобы уже установлена.

В полиции Киева OBOZREVATEL уточнили, что они знают о данном происшествии, решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее OBOZREVATEL сообщал в одном из сел Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.