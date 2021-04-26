В Киеве мужчина 'женил' украинок с иностранцами за $3,5 тыс: подробности схемы

В Киеве мужчина организовал регистрацию фиктивных браков иностранцев с гражданками Украины с целью переправить этих мужчин в страны Европы. Стоимость такой услуги составляла 3, 5 тыс. долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что 27-летний гражданин другого государства путем подделки документов предоставлял иностранцам помощь в получении свидетельств и занимался переправкой их в страны Европы.

"Правонарушитель организовал канал незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины, замаскировав это под заключения фиктивных браков с украинками, пользуясь коррупционными связями с должностными лицами органов регистрации актов гражданского состояния в Киевской области. Стоимость "женитьбы"составляла около 3500 долларов США. Кроме того, взамен девушки получали 1000 долларов США за статус "жены", – рассказал и.о. начальника сектора отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк

Злоумышленник и его знакомый – 35-летний житель Киевской области, подыскивал гражданок Украины в кругу своих друзей. Среди них были незамужние женщины и те, которые находились в трудном материальном положении. Они соглашались на оформление фиктивных браков с неизвестными иностранцами.

"Во время проведения первого этапа оперативной закупки за оформление фиктивного брака иностранца с гражданкой Украины правонарушителю передали 10 000 гривен. В ходе второго этапа ему передали еще 52 000 гривен и задержали на месте совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины" – добавили в полиции Киева.

Полицейские изъяли вещественные доказательства преступной деятельности подозреваемого. В частности, во время обыска они нашли деньги, мобильные телефоны, черновые записи, флэшки, компьютерную технику, документы иностранцев, свидетельства о браке.

На время следствия фигурант будет находиться под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером 25 апреля на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП. Автомобиль перевернулся на крышу, один человек погиб.