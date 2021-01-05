В Киеве мужчина зарезал знакомого и поджег его в квартире: появились новые детали

В Киеве полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве и поджоге квартиры.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, во время конфликта подозреваемый несколько раз ударил оппонента ножом, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Виктор Нечитайло рассказал, что погибшим оказался 33-летний арендатор помещения, уроженец Львовской области. Задержанный – ранее судимый за убийство 38-летний киевлянин.

"Предварительно установлено, что мужчины того же дня познакомились на улице и в квартире, которую снимал потерпевший, распивали спиртные напитки. Впоследствии между ними возник конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил кухонным ножом оппонента. Далее, чтобы скрыть следы совершения преступления, злоумышленник поджег квартиру и скрылся", – говорится в сообщении.

Полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 4 января из горящей квартиры вынесли тело мужчины с ножевыми ранениями.