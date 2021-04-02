В Киеве мужчина выстрелил в охранника из-за замечания по поводу отсутствия маски

В Киеве задержали мужчину, который стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы.

Правоохранители установили, что мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая выполнить просьбу работника магазина, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал 2 выстрела в охранника.

В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в области головы и тела. Злоумышленника задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю подозрения и избрании меры пресечения.

Как ранее информировал OBOZREVATEL, в Киеве старшего оперуполномоченного одного из районных управлений ГУ Нацполиции подозревают в пытках задержанного. Вследствие издевательств полицейский заставил задержанного признаться в преступлении.