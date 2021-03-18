В Киеве мужчина выпал из окна на 9 этаже

В Днепровском районе Киева в четверг, 18 марта, из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома на проспекте Романа Шухевича, 24, выпал мужчина.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

"Погибший – местный житель 1965 года рождения. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители", – рассказали в пресс-службе.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что возможно мужчина покончил жизнь самоубийством.

Отметим, что с начала года в столице практически ежедневно происходили самоубийства. Возраст погибших – от 12 до 90 лет.

В Святошинском районе выбросился с 16-этажа 21-летний парень. А 18 января приняла критично большое количество медицинских препаратов 81-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием. Она также оставила предсмертную записку.

В Киеве 21 февраля мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного моста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева во вторник, 16 марта, из окна Киевской городской клинической больницы № 4 выпала женщина.