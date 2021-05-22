В Киеве мужчина выбросил с 7-го этажа кошку с 4 котятами: детали и фото

Сотрудники Нацполиции в Киевской области задержали 42-летнего мужчину по подозрению в жестоком обращении с животными. Из своей квартиры на Троещине, расположенной на седьмом этаже, он выбросил кошку и четверых ее котят.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Киевской области. О происходящем инциденте в их доме правоохранителям сообщили соседи.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки на улице Оноре де Бальзака", – указано в сообщении.

Прибыв на место, полицейские установили квартиру подозреваемого. Ее хозяин сразу открыл им двери и не стал отпираться от подозрений в совершенном. Мужчина рассказал, что во время игры кошка больно поцарапала ему руку.

"Поэтому правонарушитель выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа. В результате падения четыре животных погибли, один котенок находится на лечении в ветеринарной клинике", – пояснили в пресс-службе полиции.

Злоумышленник получил обвинение по ст.299 ч.3 (Жестокое обращение с животными) и ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Винницкой области мужчина до смерти забил трех собак, и замминистра внутренних дел Антон Геращенко пообещал лично проследить, чтоб злоумышленника постигло наказание в соответствии с законодательством.