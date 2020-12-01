В Киеве мужчина во время ссоры выстрелил в супругу и сбежал

В Деснянском районе Киева мужчина во время ссоры выстрелил в гражданскую супругу из пневматического оружия.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, 49-летний мужчина со своей 50-летней сожительницей распивали алкоголь в парке Киото.

"После инцидента злоумышленник с места преступления скрылся. Пострадавшую госпитализировали в больницу с пулевым ранением грудной клетки. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий его обнаружили по месту проживания. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – рассказали в полиции.

Информированный источник OBOZREVATEL уточнил, что ранее мужчина не имел проблем с законом.

Полиция устанавливает детали происшествия, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева, на проспекте Любомира Гузара, 35-летний пьяный иностранец приставал к людям, а потом ранил ножом водителя.