В Киеве мужчина во время секса задушил девушку

В Киеве 20 ноября 37-летний мужчина во время секса задушил бывшую девушку в ее квартире на Чоколовском бульваре (Соломенский район).

Как сообщил OBOZREVATEL информационный источник, он позвонил в полицию и сказал, что его экс-возлюбленная перестала подавать признаки жизни.

Впоследствии выяснилось, что смерть наступила в результате механической асфиксии (были закрыты нос и рот).

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины. Подозреваемый в убийстве задержан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября возле Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь) нашли застреленной 31-летнюю Раису Валуйскую – ее убили выстрелом в голову. В деле об убийстве задержали волонтера Сергея Бутко. Он признался в преступлении.