В Киеве мужчина в маске с ножом хладнокровно убил женщину и скрылся

Мирослав Семенюк Криминал 09:40, 3.10.2020 Обновлено: 17:25, 3.10.2020

В Киеве на проспекте Отрадном неизвестный мужчина убил ножом 35-летнюю хозяйку продуктового магазина и убежал.

Как сообщают "Вартові еспресо" в Facebook, злоумышленник в брюках и куртке с белой маской на лице, замотанной шарфом, подбежал к черному входу мясного магазина, где с ножом напал на хозяйку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Нападающий нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил об убийстве. На месте работали кинологи, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа.

Пока неизвестно, забрал ли нападающий деньги или ценности у погибшей. Правоохранители прорабатывают все возможные версии преступления.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные действия для установления и задержания преступника.

Мужчина подбежал к черному входу мясного магазина, где с ножом напал на хозяйку
Facebook "Вартові еспресо"
Нападающий нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте
Facebook "Вартові еспресо"
В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил об убийстве
Facebook "Вартові еспресо"
На месте работали кинологи, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа
Facebook "Вартові еспресо"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зверски убили мужчину: шею пробили ножницами и обмотали ремнем.

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