В Киеве мужчина в маске с ножом хладнокровно убил женщину и скрылся

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Криминал
1,4 т.
В Киеве зарезали хозяйку магазина

В Киеве на проспекте Отрадном неизвестный мужчина убил ножом хозяйку продуктового магазина и убежал.

Как сообщают "Вартові еспресо" в Facebook, злоумышленник в брюках и куртке с белой маской на лице, замотанной шарфом, подбежал к черному входу мясного магазина, где с ножом напал на хозяйку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Нападающий нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил об убийстве. На месте работали кинологи, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа.

Пока неизвестно, забрал ли нападающий деньги или ценности у погибшей. Правоохранители прорабатывают все возможные версии преступления.

Мужчина подбежал к черному входу мясного магазина, где с ножом напал на хозяйку
Нападающий нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте
В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил об убийстве
На месте работали кинологи, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зверски убили мужчину: шею пробили ножницами и обмотали ремнем.

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