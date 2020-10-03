В Киеве мужчина в маске с ножом хладнокровно убил женщину и скрылся

В Киеве на проспекте Отрадном неизвестный мужчина убил ножом хозяйку продуктового магазина и убежал.

Как сообщают "Вартові еспресо" в Facebook, злоумышленник в брюках и куртке с белой маской на лице, замотанной шарфом, подбежал к черному входу мясного магазина, где с ножом напал на хозяйку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Нападающий нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил об убийстве. На месте работали кинологи, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа.

Пока неизвестно, забрал ли нападающий деньги или ценности у погибшей. Правоохранители прорабатывают все возможные версии преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зверски убили мужчину: шею пробили ножницами и обмотали ремнем.