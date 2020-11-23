В Киеве мужчина устроил пожар в квартире: пострадали его родители

В Дарницком районе Киева 36-летний мужчина якобы умышленно устроил пожар в квартире, расположенной в доме по адресу Ревуцкого 25.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, киевлянин поджег спичками легковоспламеняющиеся вещи в своей комнате.

"В это время в квартире находились его родители, 66 и 67 лет, а также 39-летняя сестра. Мать и отец поджигателя были госпитализированы с отравлением угарным газом, сестре помощь оказали на месте", – отметил он.

Собеседник добавил, что по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе Главного управления ГоСЧС Украины в Киеве уточнили, что пожар произошел в трехкомнатной квартире на первом этаже 9-этажного жилого дома. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 20 ноября произошел масштабный пожар на территории рынка, расположенного по улице Заболотного, 46-А.