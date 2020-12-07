В Киеве мужчина на стройке упал в шахту лифта

В Соломенском районе Киева 6 декабря мужчина-рабочий на стройке упал в шахту лифта и выжил.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, пострадавшего нашел сотрудник охранной фирмы.

"Предварительно установлено, что во время обхода охранник в шахте лифта в доме по адресу Алексея Тихого нашел рабочего. Пострадавшего с травмами госпитализировали. Якобы, мужчина сам упал в шахту", – рассказал источник.

Правоохранители устанавливают детали происшествия, открыто уголовное производство по статье 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева с 24 этажа жилого дома по улице Саперно-Слободская, 22 выбросился мужчина.

"Предварительно, мужчина покончил с собой. Записки обнаружено не было. Детали происшествия и причины такого поступка устанавливают правоохранители", – рассказал источник. Открыто уголовное производство.