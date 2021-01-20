В Киеве мужчина с ножом ограбил "Швидко гроші" на 26 тыс. грн

На проспекте Победы в Киеве, возле станции метро "Святошин", 20 января мужчина, угрожая ножом, ограбил кредитное учреждение "Швидко гроші".

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, злоумышленник забрал более 26 тысяч гривен.

Полиция устанавливает личность грабителя, открыто уголовное производство.

Как сообщает Киев Оперативный, работники учреждения дали описание нападавшего. Он низкого роста, среднего телосложения, глаза светлые, косые, в темной шапке, с пакетом "Ева", в который и положил деньги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области 13 декабря ранее судимый 22-летний мужчина, угрожая ножом, за 2 часа ограбил три магазина.