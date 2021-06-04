В Киеве мужчина ударил ножом своего товарища и скрылся в квартире

В Киеве на Оболони, мужчина во время ссоры ударил своего товарища ножом и оставил в подъезде жилого дома. Инцидент произошел на улице Героев Днепра.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. И отметили, что мужчины распивали алкогольные напитки, а потом между ними случилась ссора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия и установили, что мужчина пришел к знакомому, они начали употреблять алкогольные напитки, во время чего возникла ссора. В результате хозяин ударил ножом гостя, оставил его в подъезде, а сам закрылся в квартире", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители отметили, что пострадавшего врачи доставили в медицинское учреждение с резаной раной брюшной полости, а подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний мужчина. Вещественные доказательства следователи направили на экспертное исследование.

Сейчас суд решает вопрос об избрании злоумышленнику меры заходу. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице рецидивисты ворвались в один из офисов, и угрожая оружием, связали веревкой работника фирмы и забрали два сейфа, в которых хранилось около 900 тысяч гривен. Их удалось задержать в течение суток.