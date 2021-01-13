В Киеве мужчина заколол бывшую жену канцелярским ножом

В многоэтажном доме на улице Закревского, в Деснянском районе Киева, 12 января мужчина ударом канцелярского ножа убил бывшую жену.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, он пришел к 36-летней женщине с предложением восстановить отношения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Услышав отказ, экс-супруг достал нож и ударил ее в шею. От полученных травм киевлянка скончалась на месте.

Правоохранители уточнили, что после убийства мужчина позвонил отцу погибшей и сознался в содеянном. Его задержали, открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева, в ночь с 31 декабря на 1 января, во время празднования Нового года мужчина из пистолета несколько раз выстрелил в голову 53-летней сожительнице.