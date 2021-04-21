В Киеве мужчина стрелял в коммунальщиков: нападавшего задержали

В Печерском районе Киева в среду, 21 апреля, водитель автомобиля Renault ранил из оружия в коммунальщика, который проводил ремонт дороги.

Как рассказали в пресс-службе КП "Киевавтодор", их сотрудника госпитализировали в больницу. Сообщается, что рабочие выполняли текущий ремонт на Железнодорожном шоссе и в Военном проезде (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Во время работ к ремонтной бригаде подъехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault и начал конфликтовать. После этого он достал оружие и сделал один выстрел в воздух, а второй в сторону людей. Ранение получил один из коммунальщиков. После этого, преступник скрылся с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, нападавшего уже нашли и задержали.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, благодаря камерам видеонаблюдения патрульные полицейские установили направление движения автомобиля правонарушителя. Оказалось, что мужчина оставил свой автомобиль в Печерском районе столицы и пересел в другой. Правоохранители остановили машину с злоумышленником на проспекте Валерия Лобановского.

Отметим, в Киеве неизвестные злоумышленники забросали территорию коммунального предприятия "Киевблагоустройство" лампочками с краской. Вандалы повредили служебные автомобили и разрисовали стены

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