В Киеве мужчина с ружьем ограбил ювелирный магазин – СМИ

В Киеве 22 мая произшло ограбление ювелирного магазина. Мужчина угрожал его сотрудникам охотничьим ружьем.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в полиции. Отмечается, что речь идет о магазине "Киевского ювелирного магазина".

Собеседник уточнил, что инцидент произошел около 19:20 в Голосеевском районе. Мужчина в медицинской маске зашел в магазин и, угрожая охотничьим ружьем, разбил витрину. Затем он забрал ювелирные изделия и скрылся.

Сумма ущерба пока неизвестна.

Официально правоохранители пока не сообщили о происшествии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Шевенковском районе грабители совершили нападение на мужчину возле пункта обмена валют. У него отобрали сумку, в которой лежало 200 тысяч долларов.

Также в начале года в Днепровском районе столицы грабители отобрали у иностранца сумку с 300 тысячами гривен.