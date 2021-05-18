В Киеве мужчина решил, что кто-то выбросил самокат "Bolt", и забрал его себе. Видео

В Киеве в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в Соломенском районе, нашли украденный электросамокат. Транспорт обнаружили с помощью встроенного GPS трекера.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, сначала владелец квартиры рассказал правоохранителям, что эту технику он держал на балконе по просьбе соседа (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"После общения с полицейскими и мужчиной, который взял самокат "Bolt Scooters", представитель владельца решил не писать заявление на киевлянина. Пенсионер думал, что кто-то просто оставил транспорт на улице, и забрал его себе", – уточнил наш собеседник.

Напомним, ранее в Одессе правоохранители задержали трех граждан Молдовы, которых подозревают в причастности к краже денег из банкомата в Броварах Киевской области 1 апреля.

Было установлено, что после совершения преступления, воры сразу же покинули столицу. Их нашли и задержали в арендованной квартире. В ходе обысков, полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе одежду и инструменты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Боярке Киевской области местный житель избил человека с инвалидностью, а потом пытался откупиться от ответственности. Мужчина предлагал полицейскому тысячу гривен.