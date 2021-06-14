В Киеве мужчина пытался перебежать дорогу и погиб под колесами авто. Фото

В Подольском районе Киева в понедельник, 14 июня, около 3:00 автомобиль Nissan сбил пешехода, который переходил дорогу. От полученных травм мужчина скончался.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, авария произошла на пересечении проспекта Правды и улицы Вышгородской (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"По словам 19-летнего водителя, он двигался на зеленый сигнал светофора, когда на дорогу якобы неожиданно вышел мужчина. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следствие. Предварительно, в момент аварии автолюбитель был трезв", – рассказал наш собеседник.

По факту смертельной аварии открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 7 июня в Киеве на перекрестке улиц Кудряшова и Василия Липковского произошло ДТП с участием Ford и ВАЗ. В результате столкновения пассажир последнего авто буквально вылетел из салона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием мотоцикла BMW и автомобиля Hyundai. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил смертельные травмы.