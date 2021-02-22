В Киеве мужчина покончил с собой, прыгнув с Северного моста

В Киеве 21 февраля, около 11:00, мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного моста.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Киева, сообщение поступило от граждан, которые оказались свидетелями происшествия.

Водолазы обследовали около 3 тысяч метров береговой линии и обнаружили тело мужчины неподалеку от Труханового острова в 80 метрах от берега.

"С помощью водолазно-спасательного снаряжения утопленник был доставлен на берег. После чего, тело мужчины передано следственно-оперативной группе", – уточнили в пресс-службе.

Обстоятельства и причины такого поступка погибшего установят правоохранители.

Отметим, что с начала года в столице практически ежедневно происходили самоубийства. Возраст погибших – от 12 до 90 лет.

19 января в Святошинском районе выбросился с 16-этажа 21-летний парень. А 18 января приняла критично большое количество медицинских препаратов 81-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием. Она также оставила предсмертную записку.

В Голосеевском районе Киева с 15-го этажа выбросился мальчик. В результате полученных травм подросток погиб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Горенка Киево-Святошинского района 15-летний парень покончил жизнь самоубийством, повесившись в подвальном помещении.