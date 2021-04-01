В Киеве мужчина продал в сети несуществующие товары на сумму более 600 тыс. грн

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева, который "продал" в интернете средства индивидуальной защиты и другие товары на сумму более 600 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, в феврале-марте 2020 года мошенник, пользуясь локдауном, также предлагал покупателям шезлонги, кондиционеры и прочее.

"Злоумышленник заранее приобрел и оформил на подставное лицо несколько предприятий. От их имени он подписывал договоры с пострадавшими и предоставил им сканированные копии этих документов. При этом обязательным условием поставки товаров была их полная предоплата исключительно путем перевода безналичных средств", – сообщили в прокуратуре.

После получения денег мошенник пропадал, оставляя покупателей без товаров. В результате таких действий пострадал 21 человек.

Кроме того, правоохранители отметили, что так же злоумышленник подозревается в фиктивной продаже медицинских масок в период февраля-марта 2020 года на сумму 1,7 миллиона гривен.

"Среди пострадавших от действий мужчины – медицинские учреждения, благотворительные организации и предприятия, которые хотели приобрести средства защиты", – сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе прокуратуры.

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