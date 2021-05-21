В Киеве мужчина принуждал детей к откровенным фотосессиям и шантажировал их. Фото, видео

В Киеве мужчина знакомился с детьми в социальных сетях, представлялся девочкой и заставлял их делать откровенные фото. Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Там отметили, что во время обысков в квартире подозреваемого на его компьютере и в телефоне были обнаружены многочисленные фото и видео детской порнографии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители выяснили, что в начале апреля 2021 года подозреваемый создал в социальной сети Instagram фейковый профиль под вымышленным названием и начал переписываться с 9-летней девочкой, представившись девочкой.

"Реализуя свой преступный умысел, наладив контакт и завоевав определенное доверие девочки, мужчина уговорил ее к созданию личных изображений в обнаженном виде. Получив несколько откровенных фото, мужчина путем шантажа и угроз их распространения третьим лицам заставил малолетнюю сделать другие откровенные фотоснимки в сексуальных образах с моделированием сексуального поведения и изображением ее половых органов, что является детской порнографией ", – рассказали правоохранители.

В Нацполиции добавили, что мужчина распространял детские порнофото на территории Евросоюза и США

В прокуратуре отметили, что злоумышленником оказался детский фотограф. Он женат и имеет двоих детей.

"В ходе проведенного обыска по месту жительства подозреваемого, в частности на мобильном телефоне и компьютере, обнаружены и изъяты многочисленные фото и видео детской порнографии 9-летней девочки и других малолетних", – резюмировали в пресс-службе.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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