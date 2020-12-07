В Киеве мужчина выбросился из окна 24 этажа
В Голосеевском районе Киева с 24 этажа жилого дома по улице Саперно-Слободская, 22 выбросился мужчина.
Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, тело погибшего было обнаружено около 22:00 6 декабря (ФОТО +18).
"Предварительно, мужчина покончил с собой. Записки обнаружено не было. Детали происшествия и причины такого поступка устанавливают правоохранители", – рассказал источник.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8 по улице Кондратюка.
"Надел костюм и по-нарядному выпрыгнул сразу на смерть", – подписали в соцсети снимок мертвого человека, накрытого белой простыней у здания клиники.