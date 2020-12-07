В Киеве мужчина выбросился из окна 24 этажа

В Голосеевском районе Киева с 24 этажа жилого дома по улице Саперно-Слободская, 22 выбросился мужчина.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, тело погибшего было обнаружено около 22:00 6 декабря (ФОТО +18).

"Предварительно, мужчина покончил с собой. Записки обнаружено не было. Детали происшествия и причины такого поступка устанавливают правоохранители", – рассказал источник.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8 по улице Кондратюка.

"Надел костюм и по-нарядному выпрыгнул сразу на смерть", – подписали в соцсети снимок мертвого человека, накрытого белой простыней у здания клиники.