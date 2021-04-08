В Киеве мужчина похитил из магазина шампуни против перхоти

В Киеве, в магазине на улице Сержа Лифаря, 29-летний мужчина похитил шампуни против перхоти.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Сотрудники торгового зала рассказали полицейским, что человек прошел мимо сигнальных рамок с неоплаченным товаром. На требования охранников остановиться, злоумышленник не реагировал, поэтому его догнали и задержали до приезда правоохранителей.

В ходе первоочередных следственных действий сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник спрятал в рюкзак похищенные косметические средства на сумму 500 гривен. Следователи Украины задержали 29-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж и который в настоящее время находится на испытательном сроке за совершение кражи.

На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За преступление ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который из-за ревности ранил собственную жену и убил ее товарища.