В Киеве мужчина похитил грузовик ЗИЛ, чтобы покататься по городу

В Киеве на стоянке гипермаркета на улице Григоренко в Дарницком районе столицы мужчина похитил грузовик ЗИЛ, чтобы "кататься" по городу и решать личные дела.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Исчезновение ЗИЛа сразу заметил владелец и немедленно вызвал милицию.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский правоохранители опросили владельца транспортного средства и начали необходимые оперативно-розыскные мероприятия:

"Водитель сообщил нам, что на грузовике установлен GPS-трекер, поэтому оперативники сразу начали специальную операцию по розыску похитителя. С помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный город", мы установили маршрут движения грузовика, который заметили на улице Братиславской. Несмотря на попытки сбежать, патрульные полицейские догнали беглеца. Свои действия правонарушитель объяснил тем, что якобы хотел покататься по городу и решить личные вопросы ", – отметил Пятниковский.

За совершенное правонарушение злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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