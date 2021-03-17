В Киеве мужчина похитил 11 электроплит

В Киеве задержали 30-летнего мужчину, который украл 11 электроплит в Подольском районе и сдал их в пункт приема металлолома.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По словам правоохранителей, кража произошла на территории заведения по улице Ижакевича. Полицейские оперативно нашли свидетелей и вышли на след злоумышленника. Им оказался 30-летний киевлянин, который проживал неподалеку от места преступления и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Полицейские отработали места возможного сбыта украденной техники и выяснили, что злоумышленник уже сдал похищенные плиты в пункт приема металлолома.

За содеянное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области частная компания добыла на территории месторождения за пределами лицензионной площади более 104 тысяч кубометров песка на 88 млн грн.