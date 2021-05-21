В Киеве мужчина надругался над флагом Украины. Видео

В центре Киева уроженец города Херсон разорвал флаг Украины. Прокуроры уже объявили о подозрении злоумышленнику.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Там отметили, что инцидент произошел 19 мая (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел возле административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская троянда" Центрального парка культуры и отдыха Киева на улице Михаила Грушевского, на фасаде которой был закреплен флагшток с Государственным Флагом Украины.

"Уроженец города Херсон, выражая демонстративное пренебрежение к государственному символу Украины и с целью унижения тех ценностей, к которым другие члены общества относятся с уважением, схватился за край ткани Государственного Флага Украины и повис на нем, таким образом, что ткань флага претерпела значительные повреждения и была разорвана пополам, а флагшток сломан", — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители отметили, что мужчины удалось идентифицировать. Ему уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице правоохранители сообщили о подозрении двум братьям, которые возможно причастны к продаже личных данных граждан Украины. Полученную информацию они якобы сбывали под видом компьютерных игр на одном из рынков города.