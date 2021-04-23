В Киеве мужчина палкой забил до смерти собутыльника

В Голосеевском районе Киева во время ссоры ранее судимый мужчина палкой забил до смерти своего собутыльника.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, событие произошло на улице Лыбидской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Погибшего нашли киевляне, которые рядом играли в футбол на стадионе.

"Мяч полетел в сторону коллектора и во время его поисков нашли тело 34-летнего мужчины. Один из людей, который временно здесь проживал, рассказал, что произошло", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – по его словам, зимой погибший со своим другом избили его, поэтому у него осталась обида. Во время распития алкоголя возник конфликт, который перерос в драку. 28-летнему уроженцу Луганской области сообщили о подозрении, он находится под стражей.

Отметим, ранее в Оболонском районе Киева преступник, угрожая пистолетом матери с дочерью, заставил их отдать 5 тысяч долларов США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева преступник под видом обмена валюты по выгодному курсу забрал у киевлянина 50 тысяч евро и скрылся.