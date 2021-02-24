В подъезде киевского дома женщине порезали шею и ограбили. Фото 18+

В Оболонском районе Киева мужчина в подъезде дома несколько раз ударил ножом женщину, а потом ограбил ее.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, нападавшим оказался 29-летний житель Донецкой области (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. +18).

Злоумышленник напал на женщину, когда она возвращалась домой.

"Мужчина сначала угрожал ей ножом, а когда женщина отказалась отдавать личные вещи, то он нанес ей несколько ножевых ранений в шею и руки. После этого он забрал мобильный телефон и убежал", – рассказали в полиции.

В ходе поисков, нападавшего задержали – мужчина временно проживает в столичном хостеле.

По факту разбоя открыто уголовное производство.

Отметим, ранее в Шевченковском районе Киева в общежитии одного из заведений высшего образования произошло разбойное нападение. Грабителем и его жертвой оказались студенты-иностранцы.

22-летний третьекурсник напал на 26-летнего студента шестого курса. Угрожая большим осколком стекла, грабитель потребовал отдать ему два ноутбука, мобильный телефон, фотоаппарат и 500 долларов. Оба студента имеют вид на жительство в Украине, они граждане Нигерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева преступники в масках-балаклавах напали на девушку – их добычей стал миллион гривен. А в Святошинском районе патрульные полицейские задержали грабителя, который сорвал со своей жертвы золотые украшения.