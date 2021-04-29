В Киеве мужчина вонзил нож в грудь соседу из-за ревности

В Киеве на улице Ивана Ижакевича, что в Подольском районе мужчина вонзил нож в грудь соседу, которого приревновал к женщине.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Фигурант ожидал возвращения жены с работы, но поскольку женщина опаздывала и не отвечала на телефонные звонки, вышел на улицу, чтобы ее встретить. Находясь у окна квартиры на первом этаже, нарушитель услышал из комнаты голос своей жены. Не колеблясь, человек через незапертую двери вошел в дом и обнаружил женщину вместе с соседом. Между мужчинами началась драка, во время которой подозреваемый ножом дважды ударил своего оппонента по ноге и туловищу ", – рассказали правоохранители.

Пострадавший с проникающим ранением госпитализирован в медицинское учреждение, а 31-летнего местного жителя следователи задержали.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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