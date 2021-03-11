В Киеве мужчина хранил дома целый арсенал

В Святошинском районе Киева у местного жителя во время обыска нашли противопехотную гранату, оружие и боеприпасы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, правоохранители заметили киевлянина на улице Литвиненко-Вольгемут, который вел себя подозрительно. У 32-летнего мужчины при себе оказался военный нож.

"Дома у него обнаружили и изъяли четыре предмета, внешне похожи на ножи, оптический прицел, предмет, похожий на ружье, патроны различного калибра, а также цилиндрический бумажный, вероятно, взрывпакет и гранату Ф-1 с запалом. Все предметы осмотрели взрывотехники и направили их на соответствующие экспертизы", – уточнили в пресс-службе.

За незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами киевлянину сообщили о подозрении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Отметим, ранее в Киеве правоохранители задержали группировку из девяти человек, которая занималась сбытом тяжелых наркотиков.

Во время обысков было обнаружено несколько килограммов вещества, похожего на каннабис, таблетки экстази, амфетамин и кокаин, а также 250 тысяч гривен.

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