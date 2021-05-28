В Киеве полицейские спасли мужчину, которому стало плохо на железнодорожных путях. Видео

В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала мужчина едва не погиб под колесами поезда. 48-летнему жителю города Суммы стало плохо на путях.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, его обнаружили благодаря женщине, которая сообщила о пропаже родственника, который должен был приехать в столицу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Заявительница добавила, что они накануне договаривались о встрече, но в указанном месте она не нашла мужчину. Во время поисков вравоохранители нашли его на железнодорожных путях. Оказалось, что он не мог самостоятельно подняться, поскольку у него онемела нога. Кроме того, он даже не смог дотянуться до мобильного телефона, чтобы сообщить о том, что произошло", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что их сотрудники успели вовремя, так как через считанные минут на этом месте проехал скоростной поезд. Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, в Тернопольской области грузовой электровоз "ВЛ80Т-1238" сбил молодого человека, который сидел на рельсах. От полученных травм он скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области под колесами поезда погиб неизвестный мужчина.