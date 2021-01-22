В Киеве мусоровоз протаранил 9 автомобилей. Фото

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 22 января, на улице Лукьяновская мусоровоз устроил массовую аварию.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, якобы машину занесло на скользкой дороге (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В результате столкновения механические повреждения получили 9 автомобилей. К счастью, никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

Отметим, что в Украине к вечеру пятницы будет наблюдаться ухудшение погоды, что может привести к осложнению движения транспорта на дорогах. Наиболее опасно будет в Киеве и в Закарпатской области.

Речь идет о тумане, гололеде, а в закарпатском регионе еще и опасности схождения лавин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 20 января возле станции метро "Почайна" Mitsubishi врезался в электроопору.