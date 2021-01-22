В Киеве мусоровоз протаранил 9 автомобилей. Фото
В Шевченковском районе Киева в пятницу, 22 января, на улице Лукьяновская мусоровоз устроил массовую аварию.
Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, якобы машину занесло на скользкой дороге (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"В результате столкновения механические повреждения получили 9 автомобилей. К счастью, никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.
Отметим, что в Украине к вечеру пятницы будет наблюдаться ухудшение погоды, что может привести к осложнению движения транспорта на дорогах. Наиболее опасно будет в Киеве и в Закарпатской области.
Речь идет о тумане, гололеде, а в закарпатском регионе еще и опасности схождения лавин.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 20 января возле станции метро "Почайна" Mitsubishi врезался в электроопору.