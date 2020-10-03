В Киеве мотоциклист на ходу открыл стрельбу по прохожим. Видео погони

В Киеве мотоциклист на ходу открыл стрельбу по прохожим. Патрульные устроили погоню за водителем.

Инцидент произошел около 21:00 на улице Казимира Малевича, сообщает в Telegram-канале патрульной полиции Киева (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мотоциклист не остановился по требованию полиции. Кадр видео

По словам очевидцев, мотоциклист, который проезжал мимо, достал пистолет и открыл стрельбу в направлении прохожих. Затем он поехал на улицу Антоновича.

Стрельба произошла на улице Казимира Малевича в Киеве. Google Maps

Патрульные заметили транспортное средство, которое подходило по ориентировке, на улице Деловой. Водитель проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться. В итоге он врезался в автомобиль правоохранителей и получил травму ноги.

Патрульные задержали мотоциклиста, подозреваемого в стрельбе. Кадр видео

"При себе он имел предмет, похожий на оружие. Патрульные предоставили мужчине домедицинскую помощь и вызвали скорую", – уточнили в полиции.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Telegram патрульной полиции Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября на железнодорожном вокзале в Киеве произошел конфликт со стрельбой.