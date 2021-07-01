В Киеве мошенники взяли кредит на женщину по данным из Дії: раскрыта опасная схема. Фото

В Киеве женщина стала жертвой мошенников. Она якобы в марте 2021 взяла кредит через приложение Дия, при том, что у нее даже не было ID-карты и персональные данные третьим лицам потерпевшая не передавала. Теперь ей нужно выплатить 11,6 тыс. грн., из которых сам кредит это чуть меньше 2, 5 тысячи гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил специалист по информационной безопасности Константин Корсун (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Гражданка Украины Людмила Ж. "взяла кредит"через приложение Действие. Конечно, она этот кредит не брала. Конечно, она даже не зарегистрирована в Дие. Конечно, на момент оформления мошеннического кредита у нее не было даже ID-карты (а был старый бумажный паспорт-книжечка). Никому не сообщала свои пароли, не отдавали телефон, осознавала возможные последствия", – рассказал Константин Корсун.

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OBOZREVATEL узнал, что мошенники взяли кредиты на имя женщины в двух учреждениях – MILOAN, которое предоставляет онлайн-кредиты, и в приложении Monobank от АО "Универсал Банк". В последнем банке оперативно поняли, что имеют дело с мошенниками и закрыли кредитную историю.

Впоследствии киевлянка обратилась с жалобой в финансовое учреждение, предоставившее кредит – но там ответила, что нет никаких оснований считать, что договор о кредитовании был подписан с посторонними лицами.

Тогда женщина поехала в Днепровский райотдел милиции и написала заявление о совершении в отношении себя мошеннических действий. К своему заявлению потерпевшей добавила доказательства – скриншоты из сообщений, банковские документы.

Следователь ответил женщине, что позвонит ей, как что-нибудь выяснит. Правда, через три месяца после преступления, потерпевшей никто не позвонил.

"Пострадавшая также обратилась в Действие – и получила стандартную отписку с набором штампов "все данные зашифрованном виде", "подтверждено сертификатами безопасности ", и данные пользователей в действии таки сохраняются", – отметил Корсун.

Также женщина решила обратиться в Национальный банк Украины. Там она тоже не смогла ничего узнать, потому что в "НБУ отсутствуют полномочия по расследованию, подтверждения или опровержения фактов противоправного образования кредитной задолженности".

Несмотря на то, что чиновники и правоохранители пытаются разобраться в этой ситуации, коллекторы требуют от женщины выплатить кредит, который она никогда не брала. По состоянию на 7 июня 2021 "долг" потерпевшей составлял 11 677,50 грн, из которых 2430 гривен – это тело кредита, а остальные проценты за пользование им. И с каждым днем сумма долга растет ...

В Министерстве цифровой трансформации Украины OBOZREVATEL заверили, что приложение полностью защищено от мошенников.

"Мы постоянно подтверждаем надежность приложения Дии. Мобильное приложение получило аттестат соответствия Комплексной системы защиты информации (КСЗИ) на мобильное приложение. Мы успешно прошли 2 pen-теста Дии с партнерами USAID и Академией е-правительства Эстонии", – рассказал руководитель с развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Он напомнил, что в декабре 2020 года команда Министерства цифровой трансформации на платформе Bugcrowd при поддержке агентства по международному развитию США (USAID) провела тестирование (багбаунти) на нахождение возможных ошибок в Дие.

"Этические хакеры со всего мира подтвердили надежность Дии во время проведения программы Bug Bounty. В приложении не выявили уязвимостей, которые бы влияли на безопасность. Найдено два технических бага низкого уровня. Они сразу же были исправлены специалистами проекта Дия", – резюмировал Баник.

Кроме того, потерпевшая рассказала OBOZREVATEL, что недавно ее звонили с Минцифры и сообщили, что она никому не должна отдавать деньги, поскольку выяснилось, что финучреждение не предоставило полного пакета документов, которые подтверждают личность клиента.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" начал принимать документы в приложении Действие для подачи заявки на смену поставщика газа.