В Киеве молодые парни пытались напасть на полицейских: как их проучили

В Киеве полиция задержала двух мужчин, которые пьяные разбивали зеркала у припаркованных авто. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление, поэтому полицейские применили слезоточивый газ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы. Отмечается, что происшествие случилось на улице Смелянской.

"Патрульные обнаружили в указанном месте два автомобиля с поврежденными зеркалами, а у заявителей узнали примерный маршрут побега мужчин. На улице Волынской инспекторы заметили двух человек, которые бежали и были похожи по ориентировке. На требования патрульных те не реагировали, поэтому инспекторы догнали их и задержали с применением спецсредств", – говорится в сообщении.

Во время задержания мужчины пытались напасть на патрульных и вели себя вызывающе. Для их задержания копы применили слезоточивый газ и наручники.

Задержанными оказались молодые люди, одному из которых 18 лет, а другому – 19. Их опознали очевидцы происшествия.

На злоумышленников составлены админпротоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам милиции), ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры и один из них начал стрелять.